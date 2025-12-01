Sistema inefectivo

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El PP regresa a la calle seis meses después, pero añadiéndole un adverbio al lema 'mafia o democracia'

Pablo Martínez Zarracina

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:03

La «concentración cívica sin siglas» convocada por Feijóo tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos resultó ciertamente complicada de relacionar con unas siglas. ... Intervinieron en ella José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso y el propio Feijóo, que agradeció mucho la presencia de José María Aznar y Mariano Rajoy. En otro intento por evitar las referencias partidistas, el líder del PP tardó treinta y dos segundos en mencionar al «Partido Popular de España».

