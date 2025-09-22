Salidas posibles

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un vehículo blindado de transporte de personal israelí maniobra en el lado israelí de la frontera entre Israel y Gaza, en Israel. Reuters
El reconocimiento del Estado palestino llega a la ONU con el apoyo de Reino Unido, Francia y Canadá

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:02

Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron este domingo el Estado palestino. También lo hizo Portugal, pero al no estar en el G-7 ni ser ... un aliado histórico de Estados Unidos, el paso del país hermano pesa menos. Lo mismo les sucede a Luxemburgo o San Marino. Incluso a Bélgica. Han sido Arabia Saudí y Francia los encargados de coordinar un movimiento internacional que llega hoy a la Asamblea General de la ONU. Como la diplomacia es un arte sutil, parece que Keir Starmer hizo su anuncio el domingo para no coincidir con el 'Rosh Hashaná', el año nuevo judío, que comienza hoy. El Gobierno de Netanhayu es sin embargo refractario a la sutileza y algunos de sus ministros más extremos han reaccionado no pidiéndole al año nuevo la paz sino el reconocimiento automático del Estado israelí en Judea y Samaria, o sea, en Cisjordania. Suena a la enésima bravuconada de un matón, pero puede ser algo mucho peor: el anuncio de más violencia y nuevos asentamientos ilegales. Como en Israel hay pese a todo sociedad civil, el líder de la oposición lo que hizo este domingo fue reaccionar a los reconocimientos del Estado palestino reconociendo el protagonismo histórico de Netanyahu, un gobernante capaz de concatenar la mayor crisis de seguridad de la historia del país con la mayor crisis diplomática.

