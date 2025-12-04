El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Furgón de cola

Ruletas trucadas

Rusia califica como muy útiles unas conversaciones de paz que advierte que no sirven para nada

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:02

La mesa ya no es kilométrica. Sigue siendo blanca, como el lomo de un tigre de alguna estepa nívea y fundamentalista, pero las distancias se ... acortan porque llega un momento en el que cabe suponer que el desafío es indistinguible de la amenaza. De ese modo, ver a Putin con las orejas transformadas en propulsores (retrospectivos) de bótox es significativo. Si parece que sonríe, está amenazando. Bueno, en realidad siempre amenaza. Es fácil de entender cuando Rusia transforma unas negociaciones de paz en una especie de círculo vicioso: venid a gestionar lo imposible y obtened lo imposible como única solución. Con su sonrisa indistinguible en términos odontológicos de una amenaza de muerte, el portavoz del Kremlin Peskov ha dejado claro que en Rusia no tienen el menor problema por llevar la guerra al corazón de Europa. ¿Cómo explicarles que, desde el punto de vista liberal y amistoso de Berlín o París, la guerra ya está lo suficientemente cerca de Varsovia?

