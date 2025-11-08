El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 7 de noviembre
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. J. V. A.

Juicios y prejuicios

El país asiste polarizado a un rozagante florecimiento del proceso mediático

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

De la justicia podrá decirse lo que se quiera excepto que llegado el viernes se instala en alguna clase de relajación. Ayer la Audiencia Nacional ... llamó a declarar como investigados a Koldo y Aldama, esa pareja, para interrogarles por el 'caso mascarillas' tras el informe de la UCO sobre el ministro Torres. Lo que hizo la Audiencia de Badajoz fue en cambio confirmar que el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y, entre otros, Miguel Ángel Gallardo, número uno del PSOE en Extremadura, se celebrará en febrero, cuando hayan pasado las autonómicas. Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el procesamiento de Alberto González Amador, novio de Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
  2. 2 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  5. 5

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  6. 6

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera
  7. 7

    Desalojan a la mayoría de inquilinos del edificio de Mazarredo que será un hotel
  8. 8 Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año
  9. 9

    Multa de 22.000 euros al dueño del local «sin licencia» que causó el derrumbe en Santurtzi
  10. 10 Vuelve el agua potable a Santurtzi, Portugalete y Sestao; pero la avería persiste en Trapagaran y Muskiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Juicios y prejuicios

Juicios y prejuicios