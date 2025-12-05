El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gente en la diana

Bildu «rechaza sin ambages» pero con circunloquios los últimos ataques y sabotajes políticos

Pablo Martínez Zarracina

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:00

En el País Vasco tenemos problemillas con la pluralidad. Para notarlo, hay que fijarse en los detalles. Por ejemplo: eso que aparece dentro de una ... diana, puede que incluso con un tiro en la frente, es la cara de un político. Y eso otro sobre lo que se ha lanzado pintura, basura, heces, es a veces la sede de un partido y a veces un monolito o una placa que recuerda a una víctima del terrorismo. Vamos con las caras. Las de Ayuso, Andueza y Abascal aparecieron el otro día en una pancarta en Vitoria. Con un punto de mira cada una. También la de Marine Le Pen, que ya me contarán. Y la de Vito Quiles, que me seguirán contando. Y la Ertzaintza así, en general: todo el cuerpo en una diana. Las placas en recuerdo a víctimas del terrorismo estaban esta vez recién colocadas en Durango. El miércoles aparecieron con pintadas de 'Gora ETA'. La sede del PP en Bilbao fue atacada el día anterior por Ernai, las juventudes de Sortu, que reivindicaron el estropicio en un vídeo en el que acusan a los populares de querer hacer desaparecer «nuestro pueblo» y «ridiculizar» el euskera. Mucho cuidadito, en fin, con ridiculizar.

