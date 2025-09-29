El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ataque con misiles y drones rusos en Kyiv. Reuters
Drones y presagios

Se extiende por el cielo de Europa una tensión creciente, entre el ajedrez y el boxeo

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:05

Entre la noche del sábado y la mañana del domingo, Rusia lanzó más de seiscientos drones sobre Ucrania. El ataque duró doce horas y causó ... cuatro muertos en Kiev, desde donde llegan imágenes de instalaciones hospitalarias y zonas residenciales reducidas a escombros. Mientras los drones rusos castigaban Ucrania, Dinamarca detectó aeronaves no identificadas cerca de sus instalaciones militares. El lunes de la semana pasada, el aeropuerto de Copenhague ya dejó de funcionar por la presencia de drones en su espacio aéreo. Sucedió lo mismo en el aeropuerto de Oslo. Además de cerrar su espacio aéreo, ayer Polonia puso aviones de combate a defender su frontera con Ucrania. Hace quince días la OTAN derribó drones rusos en Polonia. Esta semana se celebra una cumbre de la Unión Europea en Copenhague y Dinamarca cerrará su espacio aéreo a todos los drones civiles para evitar confusiones. Se extiende por el cielo de Europa una tensión creciente. La situación tiene algo de partida de ajedrez, pero remite a un deporte distinto y de altísimo contacto. En realidad, la situación recuerda a uno de esos asaltos iniciales en el que los boxeadores se ponen a prueba, sacando manos para medir alcances y evaluar reacciones. Un cálculo necesario antes de que comiencen los traumatismos serios.

