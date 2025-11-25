El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 24 de noviembre
Furgón de cola

Datos precisos

Los Mossos siguen a la Ertzaintza y harán pública la nacionalidad de las personas detenidas

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La Ertzaintza no va a ser el único cuerpo policial del país que hace pública la nacionalidad de los detenidos. Por lo pronto, se apuntan ... los Mossos. Lo anunció ayer Josep Lluis Trapero, al que recordarán del 'procés', cuando la Policía autonómica catalana se convirtió en una referencia nórdica por arte de magia -el sueño de Otegi- y su rostro llegó a imprimirse en camisetas. Ahora Trapero sirve con un Govern socialista y va a entrar en detalles estadísticos respecto a la procedencia de los detenidos. En enero llegará el primer informe pormenorizado. Y no pasará gran cosa porque el mejor modo de que algo no llame la atención es, como se sabe, publicarlo. Aunque puede que sí pase algo y el vicelehendakari Torres esté ahora mismo telefoneando enfadadísimo a Salvador Illa para decirle que no le gusta nada «esa deriva» que puede «dar alas a la derecha y a la extrema derecha con mensajes que son peligrosos». Las comillas llegan hasta aquí directas desde una entrevista que Mikel Torres le concedió hace un mes a este periódico. De un modo llamativo, todas ellas hacen referencia al Gobierno vasco que el mismo Torres vicepreside.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  4. 4

    Ibai Gómez y el Andorra separan sus caminos: «Es el momento adecuado»
  5. 5

    Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña
  6. 6 Muere un vizcaíno de 75 años tras salirse de la calzada en la AP-68 en La Rioja
  7. 7

    Suspendidas las clases en el campus de Leioa por una avería en la red de agua
  8. 8 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  9. 9

    El genio vizcaíno de la IA: «Una sola fotografía manipulada puede destrozar una vida»
  10. 10 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con la IV Bizkaiko Tortilla Kopa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Datos precisos

Datos precisos