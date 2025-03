Abrazos espaciales

Comenta Compartir

Aquién no se le ha complicado un viaje y ha terminado fuera de casa más de lo previsto. Lo de Barry Wilmore y Sunita Williams ... es sin embargo un récord: el viaje se les ha complicado tanto que donde han estado más de lo esperado ha sido fuera del planeta. La explicación no tiene que ver con alguna aerolínea de bajo coste sino con que son astronautas de la NASA. Despegaron el 5 de junio de Cabo Cañaveral para realizar una misión de siete días en la Estación Espacial Internacional y llevan flotando allí arriba nueve meses. ¿El problema? Las conexiones. La nave 'Starliner' de Boeing en la que salieron de la Tierra ofrecía la seguridad de una cafetera para el regreso y hasta ayer no se acopló a la Estación Espacial una nave que sí puede traerlos de vuelta.

Se trata de una cápsula 'Dragon' de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Su tecnología de vanguardia mueve tripulaciones y propulsa el conflicto de intereses: Musk está haciendo recortes en la NASA al tiempo que SpaceX se vuelve imprescindible en el espacio. Nuestra realidad es ya abiertamente extraterrestre. La Administración Trump vende el regreso de Wilmore y Williams como un rescate heroico mientras planea hacer de Marte la siguiente Groenlandia. «En el espacio no hay más que desconsuelo», decía un personaje de Walter Tevis. Bueno, también hay planetas a los que llegar antes que China. Y abrazos. El domingo en la Estación Espacial el recibimiento a los tripulantes de SpaceX fue muy cálido. Como el ambiente allí es extrañamente doméstico (los astronautas van mucho en calcetines) y la ingravidez le otorga a cada movimiento una lenta irremediabilidad, pareció incluso que podía derivar todo en una orgía. No sucedió. Quizá lo más raro que se ha visto en la Estación Espacial fue aquel maratón que en 2007 completó Sunita Williams en una cinta de correr mientras su hermana hacía lo mismo, pero abajo, en el maratón de Boston. El espacio también debe de ser un lugar prometedor para las carreras de larga distancia porque el Cosmos no solo es infinito sino que se está expandiendo. Se espera que Wilmore y Williams regresen esta semana a la Tierra en compañía de otro colega de la NASA y de un cosmonauta ruso. Al amerizar y hablar con sus jefes, igual descubren que ahora trabajan los cuatro para el Kremlin. País Vasco Memorias paralelas El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y Gogora organizan en Bilbao una exposición conjunta sobre el atentado que ETA cometió en 1974 en la cafetería Rolando de Madrid. Si la noticia debería dirigir la atención del lector hacia el recuerdo del crimen, lo hace en un primer momento hacia los organizadores de la muestra. Hasta ahora Gogora y el Memorial de Vitoria ejemplificaban la versión oficial de ese multiverso de memorias que en el País Vasco funciona con plena anormalidad. Las instituciones y los partidos incluso celebran el Día de la Memoria por separado. También el Gobierno vasco y el Gobierno central, que buscan cada uno su rincón de recordar. Parece que la llegada a la consejería de Derechos Humanos de María Jesús San José puede cambiar esta dinámica y la exposición de Bilbao se presenta como el primer paso de una colaboración que debería ser inevitable. La consejera ha hablado de trabajar en torno al rigor histórico y esa es una buena forma de cambiar por hechos los argumentos sublimes. A veces no todo es tan complejo. Y para entenderlo basta con repasar la lista de víctimas del atentado en la cafetería Rolando, reparando en sus nombres, sus edades, sus oficios y sus vidas devastadas.

