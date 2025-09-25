El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La mujer del presidente de Francia Brigitte Macron. AFP

El sexo de Brigitte

Todo empezó cuando una bloguera estadounidense empezó a decir en redes sociales que Brigitte Macron nació varón y, por tanto, es transexual

Marta San Miguel

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:20

Todo empezó cuando una bloguera estadounidense empezó a decir en redes sociales que Brigitte Macron nació varón y, por tanto, es transexual. Candace Owens se ... dedica desde 2017 a emitir vídeos en los que cuenta cómo la primera dama francesa es en realidad un hombre que se ha cambiado de sexo; tiene casi cinco millones de seguidores en su canal de Youtube, casi siete millones en X (Twitter) así que esta audiencia masiva es la que consume sus vídeos titulados Becoming Brigitte (Convertirse en Brigitte).

El sexo de Brigitte