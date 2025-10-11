El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luces de navidad. Justo Rodriguez

Un panettone y un frigodedo

En plena ola de calor en este octubre que parece agosto, me vi los frontales de mi supermercado habitual ofertando ya panettones

Juan Gómez-Jurado

Juan Gómez-Jurado

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Había una peli vieja, una de esas que, desde que usamos nuestras filmotecas en manos de las plataformas, cada vez es más difícil de encontrar. ... Se llamaba 'Navidades en Julio' y me vino a la cabeza el otro día cuando, en plena ola de calor en este octubre que parece agosto, me vi los frontales de mi supermercado habitual ofertando ya panettones, aquellas montañas borrachas con rocas de fruta escarchada que, tampoco hace tantos años de ello, se llevan a las casas en nochebuena para tratar de llenar los estómagos más exigentes deseando que eso les impida comer más gambas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  4. 4 El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 10 de octubre
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  7. 7

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  8. 8

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  9. 9

    La lucha de Álex Mumbrú contra la pancreatitis: 25 días ingresado en el hospital y 16 kilos menos
  10. 10

    Los 11 exrojiblancos del Barakaldo que desafían al Bilbao Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un panettone y un frigodedo

Un panettone y un frigodedo