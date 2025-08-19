El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efe

Gaudemos igitur

La polémica sobre los títulos y los currículos de los políticos dice mucho sobre lo que somos o queremos ser.

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 19 de agosto 2025, 00:00

Que tiemblen rectores y rectoras, decanos y decanas, profesores y profesoras, los diversos departamentos y las múltiples facultades. Y con razón. Esto no ha hecho ... sino empezar. Es una catástrofe, un seísmo, una calamidad. La guerra de los títulos y los currículos, como ya la llaman los historiadores de última generación, amenaza con destruir los fundamentos del sistema universitario. Y los causantes de la quemazón no son el fuego del saber ni el ardor del conocimiento. Eso no, eso nunca. No es fácil determinar, en tales casos, si es la educación superior la que se degrada por las conexiones viciadas con la política, o si es esta, por el contrario, la que se corrompe por su acercamiento interesado a la universidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  2. 2

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  3. 3 11 arrestos y 60 denuncias en la segunda noche de Aste Nagusia
  4. 4

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva
  5. 5

    Mil kilómetros durante veinte años para recordar a su hijo asesinado por ETA
  6. 6 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  7. 7 Una persona resulta herida en un accidente entre un camión y un turismo en Zamudio
  8. 8

    La lección de la joven que se enfrentó a la enfermedad de Crohn en un parque de gimnasia
  9. 9 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  10. 10

    Ourense, Cáceres, León y Zamora arden sin control: desalojan una docena de pueblos en el lago de Sanabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gaudemos igitur

Gaudemos igitur