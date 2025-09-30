El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez EFE

Santos inocentes

Las declaraciones de Sánchez sobre la inocencia de su mujer y su hermano son muy sospechosas

Juan Carlos Ferrer

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:24

Échenle la culpa a Kafka, si quieren, pero cada vez que alguien proclama en voz alta su inocencia, o la de otro, percibo su culpabilidad. ... Leer «El proceso» a los veinte años, cuando aún estudiaba Derecho, me deformó la mente para siempre y corrompió mis categorías, es cierto, hasta extremos indefendibles. Estudiaba Derecho como un ingenuo para comprender la verdad del mecanismo judicial de la inocencia y la culpabilidad, y abandoné la carrera hastiado de mis preguntas insensatas a los profesores y sus respuestas sin sentido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  4. 4

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  5. 5

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  6. 6

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  7. 7 El restaurante de Getxo que saca chispas a las brasas
  8. 8

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?
  9. 9

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  10. 10

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Santos inocentes

Santos inocentes