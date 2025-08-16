El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Ibarrola

Somos más

El aumento de la población viene por la inmigración, con nuevos habitantes que aportan crecimiento, dinamismo y una integración muy notable

Javier Zarzalejos

Javier Zarzalejos

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:01

No, no se trata de glosar la eufórica reacción de Pedro Sánchez en la noche electoral del 23 de julio de 2023 cuando vio que ... las cuentas le podían dar para rehacer un nuevo 'gobierno Frankenstein', eso sí, bajo el dictado de Puigdemont.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  3. 3

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  4. 4

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  5. 5

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  6. 6

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  7. 7 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  8. 8

    Dos detenidos y dos heridos en una pelea multitudinaria de madrugada en Bolueta
  9. 9

    El obispo atribuye la caída de la natalidad a «la libertad sin límites» de los jóvenes
  10. 10

    Las comparsas insisten en defender a los manteros frente a la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Somos más

Somos más