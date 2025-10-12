El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un grupo de jóvenes manifestantes reclama mejoras en Marruecos. Efe

Mohamed VI, con los ciudadanos

El desafío actual se centra en acelerar el ritmo del llamado Marruecos emergente

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:08

La defensa de los intereses de los ciudadanos es una causa de todos, de los partidos políticos, los representantes electos, los medios de comunicación y ... todas las fuerzas vivas de Marruecos. El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha sido claro y tajante a la hora de reclamar a los diputados, en su discurso ante el Parlamento, que trabajen con seriedad en la defensa de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de todos los marroquíes. El Rey ha respondido con firmeza y contundencia defendiendo la causa de los ciudadanos que en los últimos días ha llevado a las calles de varias ciudades de Marruecos a miles de jóvenes para reclamar mejoras en la sanidad y en la educación frente a los grandes gastos de los estadios de fútbol para el Mundial 2030 y para exigir el fin de la corrupción. Mohamed VI ha recordado su discurso de la reciente Fiesta del Trono el pasado 30 de julio, donde exigió planes eficaces en las zonas rurales para evitar las graves diferencias sociales y un Marruecos a dos velocidades. A los pocos días, el ministro del Interior hizo públicos la aplicación de varios planes de desarrollo de las zonas rurales y de creación de empleo.

