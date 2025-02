Entramos en la semana de San Valentín y vienen curvas románticas. Proliferan los concursos de cartas de amor y las parejas visitan restaurantes con menús afrodisiacos que incluyen rúcula (ya ves, toda la vida comiendo lechuga y sin enterarte de que estimulaba el apetito sexual). ... Pero eso es fácil: basta comer ensalada y embelesarse. Lo difícil es escribir una carta para enamorar y, de paso, ganar el concurso del instituto. No te apures, he sido jurado de cartas de amor durante 40 años así que atiende a estos consejos y serás la estrella romántica del 'insti'.

Folio en blanco y a escribir. Algo importante: no es un wasap, es una carta y no vale encabezarla con un holi ni un buenasss. Y no es lo mismo querida Yeni que estimada Yeni. Vuestro abuelo os aclarará que la primera palabra es toda una declaración de intenciones. Después viene el cuerpo de la carta y no valen abreviaturas, no hay emoticonos, cuentan la caligrafía (¡es amor, nunca uses el ordenador!) y la ortografía y no seas cutre, ¡no puedes despachar un sentimiento en tres renglones! Dirás que para qué escribir en un folio lo que se puede decir con un emoji. Pues lo siento, el emoji es un impulso, la carta de amor es un sentimiento así que debes dar rienda suelta al bullir de tu pasión. Colega, esta semana o ebulles o aburres.

La despedida… Esto no es un audio ni un correo donde la peña se despide con besos, abrazotes, bsts. Es una carta de amor, se interpreta cada palabra y existe una gradación de la despedida. Un saludo es solo amistad, un abrazo es cariño y un beso es amor. Vale, lo entiendo, tú te apañas con «ailoviu cari», pero esta semana, como te despidas así, te comes los mocos. Tú mismo.