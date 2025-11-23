El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ilustración: Iñaki Martiarena
El foco

Construir el mañana democrático

A medio siglo del fin de la dictadura no basta con recordar, hay que transmitir el sentido de lo ocurrido. La insatisfacción con la democracia nos eleva cuando exige más, no menos

Imanol Zubero

Profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Cincuenta años después de la muerte de Franco, la sociedad española afronta una paradoja inquietante: parte de la juventud, nacida en democracia y con acceso ... ilimitado a información, empieza a mostrar simpatías hacia discursos reaccionarios e incluso nostalgias del franquismo. Diversos estudios confirman un menor compromiso con la democracia, un giro conservador y un creciente apoyo a la extrema derecha entre la llamada Generación Z (18-28 años) en España. Si bien la juventud en su conjunto sigue siendo mayoritariamente democrática y de centro-izquierda y el voto explícito a Vox es muy reducido, están apareciendo nichos de chicos jóvenes con actitudes cercanas a marcos de extrema derecha (rechazo a la inmigración, a los derechos del colectivo LGTBIAQ+ o al aborto).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  3. 3 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  4. 4 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  5. 5

    El Supremo anula la comisión de apertura de una hipoteca por falta de transparencia
  6. 6

    Las ovejas gais están de moda
  7. 7

    EH Bildu reúne en Bilbao a miles de manifestantes «contra el fascismo»
  8. 8

    El pueblo vasco aislado sin quitanieves
  9. 9 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  10. 10

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Construir el mañana democrático

Construir el mañana democrático