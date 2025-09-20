El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Efe

Cuquerías

El cuco se adapta a diversos hábitats, con preferencia por las cabezas huecas

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:09

Como saben ustedes, el cuco no se toma la molestia de construir un nido, sino que parasita el de otras aves, por lo general de ... menor tamaño. En un caso flagrante de abandono parental, deposita allí un huevo para que lo incuben otros pájaros insectívoros, que no se dan cuenta del cambiazo, ya sea por despiste o por desconocimiento de la tipología del huevo tanto propio como ajeno. Cuando el huevo intruso eclosiona, el polluelo de cuco se dedica a desalojar del nido los huevos o los polluelos legítimos, según esté la cosa, para así quedarse él con toda la comida que le acerquen sus padres adoptivos, que tampoco se dan cuenta de que su presunto vástago es mucho mayor que ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Ereaga
  2. 2

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  3. 3

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  4. 4 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
  5. 5

    Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo
  6. 6

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  7. 7

    Euskalmet activa el aviso amarillo por precipitaciones muy intensas este sábado en Bizkaia
  8. 8

    La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes
  9. 9 Finalizan las retenciones en la A-8 tras el choque entre seis vehículos en Muskiz
  10. 10

    El viraje comercial de la Plaza Moyúa: de Michael Kors a Misako

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuquerías

Cuquerías