Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski durante su encuentro en Kiev el lunes pasado. EFE

Zelenski necesita rearmarse

Logra en España un apoyo que conlleva un espaldarazo a su liderazgo, clave para que el impulso europeo a Ucrania mitigue la desidia de EE UU

Editorial

Editorial

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Tras culminar su visita a España delante del 'Guernica' de Picasso como símbolo de la «paz», Volodímir Zelenski ha logrado en el país de la ... zona OTAN más reacio al aumento del gasto en defensa un significativo apoyo a las necesidades de Ucrania. Ochocientos millones adicionales repartidos en material militar para las tropas y la reconstrucción de Ucrania, según explicó Pedro Sánchez, servirán como un bálsamo para las heridas abiertas por tres años de hostilidades rusas, ahora que la campaña enfila otro invierno.

