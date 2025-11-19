Zelenski necesita rearmarse

Tras culminar su visita a España delante del 'Guernica' de Picasso como símbolo de la «paz», Volodímir Zelenski ha logrado en el país de la ... zona OTAN más reacio al aumento del gasto en defensa un significativo apoyo a las necesidades de Ucrania. Ochocientos millones adicionales repartidos en material militar para las tropas y la reconstrucción de Ucrania, según explicó Pedro Sánchez, servirán como un bálsamo para las heridas abiertas por tres años de hostilidades rusas, ahora que la campaña enfila otro invierno.

Las urgencias con las que el líder ucraniano aterrizó en Madrid procedente de Francia y Grecia no solo son de armamento y respaldo diplomático por parte de sus aliados en Europa, teniendo en cuenta el gesto de Estados Unidos de ponerse de perfil ante las reclamaciones de Kiev. Zelenski se reunió con las autoridades españolas -encabezadas por el jefe del Gobierno, el Rey y los presidentes del Congreso y del Senado- en un momento de cierta fragilidad interna y desgaste provocado por la invasión. Por un lado, debilitado por los casos de corrupción que afectan a su Ejecutivo. Por otro, con síntomas de agotamiento por la prolongación del conflicto, su impacto en la población civil y en el ejército -con una movilización de un millón de soldados que sigue siendo insuficiente para hacer frente a la agresión e incentivar el ardor patriótico- y por la brecha abierta en las líneas de defensa, debido al avance de las tropas rusas en el Donbás.

Zelenski aspira en su gira europea a renovar el impulso con nuevas ayudas de sus socios y, de paso, un espaldarazo a su liderazgo que le permita reivindicarse en tiempos de guerra de vuelta a casa. La reunión con la empresa de armamento Indra, como estandarte de un sector representado ayer por otras doce firmas, le permitió recabar medios para las deterioradas defensas ucranianas, reforzadas en París con la compra de cien cazabombarderos. Armas y, sobre todo, alta tecnología en forma de drones que compensen los recortes promovidos por EE UU. La incertidumbre sobre el desenlace de las hostilidades se agrava a medida que pasa el tiempo sin que Donald Trump logre avances por la paz en un frustrante diálogo con Vladímir Putin, que hoy volverá a darle la espalda en la cita de Zelenski en Turquía. Hasta que el magnate no se imponga frente al autócrata ruso, Ucrania seguirá siendo víctima del dolor que también simboliza el cuadro de Picasso. La desidia de Trump también acrecienta las amenazas de Rusia sobre Europa.