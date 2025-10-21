El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 20 de octubre
AFP

Trump agita el Caribe

El intervencionismo de EE UU en Venezuela y Colombia con la coartada del 'narco' para imponer sus intereses amenaza la estabilidad de la región

Editorial

Martes, 21 de octubre 2025, 00:02

Comenta

Donald Trump ha pasado de presentarse como pacificador de Oriente Próximo a jactarse de un intervencionismo descarado en Venezuela y Colombia, a los que ha ... situado en la diana de su lucha contra el tráfico de drogas a golpe de bombardeos de supuestas 'narcolanchas' y amenazas de invasión. Diez días después de sacar pecho del frágil alto el fuego en el asedio de Israel a Gaza, el presidente de Estados Unidos ha girado su brújula hacia Sudamérica, con una ofensiva bélica sobre los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro con la excusa de sus presuntos vínculos con la producción y distribución de cocaína con destino a Norteamérica. Pero esta beligerancia venía de lejos. Desde agosto, la Armada estadounidense concentra barcos en sus bases de Puerto Rico y Panamá, mientras los bombarderos B-52 planean intimidantes sobre las costas venezolanas. La decisión de situar al frente del despliegue al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor y jaleado por Trump por su contribución al sometimiento de Hamás, dispara la tensión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  2. 2 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  3. 3

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  4. 4

    Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga
  5. 5 Las entradas para La Oreja de Van Gogh en Bilbao ya están agotadas
  6. 6

    Instalan botones del pánico en 10 hogares de menores tras la agresión a una educadora
  7. 7 El Gobierno reabre en la UE el debate para el fin del cambio de hora
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9

    «Descienden los tráficos en la siderurgia y en las piezas de automoción ya han caído un 31%»
  10. 10

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump agita el Caribe

Trump agita el Caribe