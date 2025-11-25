El ocaso del clan Pujol Ferrusola

Los hijos de Jordi Pujol, a su salida este lunes en la Audiencia Nacional.

Jordi Pujol, que presidió la Generalitat de Cataluña durante casi medio siglo, seguirá desde su domicilio el juicio en el que la Fiscalía le pide ... nueve años de cárcel por la acusación de blanqueo de capitales y asociación ilícita en relación con la fortuna familiar oculta en el extranjero. El proceso iniciado ayer en la Audiencia Nacional determinará si el clan Pujol Ferrusola se enriqueció gracias a la corrupción mientras el patriarca gobernaba con holgadas mayorías absolutas. El juicio previsiblemente alcanzará a toda la familia -sus siete hijos se enfrentan a penas de 8 a 29 años de prisión- y una decena de empresarios. El expresidente fue una figura enormemente popular hasta que el estallido del caso del 3% echó por tierra el mito del pujolismo. Siempre estuvo cuestionado por las dudas sobre el origen de su riqueza, que él achacaba a una herencia que, además, nunca fue formalizada. La investigación le imputa una trama de comisiones ilegales, cientos de millones en paraísos fiscales, empresas pantalla y testaferros. Un triste legado también con consecuencias políticas: Convergència perdió la hegemonía, se lanzó al fallido 'procés' y cambió dos veces de marca, hasta la actual de Junts.

