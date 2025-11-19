El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El mal menor para Gaza

Editorial

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:02

Durante los dos largos años de destrucción sistemática de Gaza, el Consejo de Seguridad de la ONU despreció seis iniciativas de alto el fuego, pero ... ahora regala a Donald Trump la resolución que necesitaba para recibir por todo lo alto a Mohamed bin Salmán. Con la rehabilitación internacional del heredero saudí -al que la Inteligencia de EE UU atribuyó la orden de matar al columnista Jamal Kashogi en 2018-, la Casa Blanca busca inversiones billonarias a cambio de un compromiso de seguridad con Riad.

