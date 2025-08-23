El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Palestinos esperan recibir comida de un comedor social, en medio de una crisis de hambre en Gaza. Reuters

La guerra del hambre

La declaración de hambruna en Ciudad de Gaza dispara la presión sobre Israel para que acepte un alto el fuego y desbloquee la ayuda

Editorial

Editorial

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:01

La declaración oficial de hambruna en Ciudad de Gaza por la ONU confirma semanas de señales inconfundibles: niños con cuerpos demacrados, demasiado débiles ya para ... llorar, bebés que sucumben de inanición y enfermedades prevenibles. Al menos 89 civiles, la mayoría menores, murieron por falta de alimento en los siete primeros meses del año en un territorio palestino militarizado al 86% por Israel; otros 133 perecieron este agosto. El informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) concluye que medio millón de gazatíes enfrentan «condiciones catastróficas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  3. 3

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  4. 4 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  5. 5

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  6. 6

    Una sentencia del Superior vasco obliga a modificar la tributación sobre criptomonedas
  7. 7 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  8. 8 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  9. 9 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  10. 10 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La guerra del hambre

La guerra del hambre