El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El fútbol y la ruta del dinero

Editorial

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

El fondo de inversión neoyorquino Apollo ha adquirido el 57% del Atlético de Madrid, en la que ya es la mayor operación de compraventa de ... un club de fútbol español realizada hasta la fecha. No se trata de un caso aislado: el 36% de los equipos de las cinco grandes ligas tiene respaldo económico en firmas de capital riesgo. En los últimos años, los problemas económicos de algunas de las grandes entidades europeas han atraído la atención de los mayores grupos inversores del mundo, que encuentran en su debilidad financiera una oportunidad única para ofrecer liquidez inmediata a cambio de altos intereses. El fútbol se encamina así a convertirse en un nuevo juego especulativo, en el que los perdedores bien podrían ser los clubes o incluso el propio deporte. Los primeros, con su recurso a medidas financieras desesperadas, podrían quedar atrapados en una espiral crediticia asfixiante, alentada por las exigentes obligaciones y el pánico al incumplimiento de los compromisos. Por su parte, el fútbol corre el riesgo de caer presa de un excesivo cálculo económico: a medida que el dinero se abre camino, el sentimiento de pertenencia y la emoción competitiva se baten en retirada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  3. 3

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  4. 4

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  6. 6

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  7. 7 Sentado en el dique con un Pleamar y viendo crecer Bilbao
  8. 8

    Euskadi exporta marihuana a Europa: el kilo que aquí se paga a 2.000 euros vale el triple en Reino Unido
  9. 9 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao
  10. 10 La emprendedora getxotarra que aspira a ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El fútbol y la ruta del dinero

El fútbol y la ruta del dinero