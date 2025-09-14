Emerge la pesada herencia de la Ría

Comenta Compartir

La pesada herencia industrial emerge cada vez que se estudia en profundidad la evolución de la Ría. Los rastros de contaminación por lindane detectados en ... varios tramos de su cauce son la constatación de un pasado de descontrol de vertidos y la evidencia de que es necesario avanzar en su limpieza. En cualquier caso, la regeneración es un hecho y un motivo de orgullo. Desde la aplicación en 1984 del Plan Integral de Saneamiento, promovido por el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, la Ría ha registrado una constante renovación hasta convertirse en un aliado de sus municipios para la organización de un creciente número de actividades. Pero no conviene relajar la alerta, como lo demuestran los informes de URA. Por un lado, la huella de la polución obliga a examinar el estado de los afluentes de la cuenca, receptores a su vez de los peores sedimentos de una turbia época. Esos ríos que desembocan en el Nervión constituyen una auténtica oportunidad aún no explorada del todo para sus riberas, agobiadas por el hormigón y necesitadas de naturaleza para respirar. Por otro lado, sus crecidas, con al menos 8.000 vecinos en riesgo, exigen redoblar las medidas de contención y prevención.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Contaminación