El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EC

Emerge la pesada herencia de la Ría

Editorial

Editorial

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:22

La pesada herencia industrial emerge cada vez que se estudia en profundidad la evolución de la Ría. Los rastros de contaminación por lindane detectados en ... varios tramos de su cauce son la constatación de un pasado de descontrol de vertidos y la evidencia de que es necesario avanzar en su limpieza. En cualquier caso, la regeneración es un hecho y un motivo de orgullo. Desde la aplicación en 1984 del Plan Integral de Saneamiento, promovido por el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, la Ría ha registrado una constante renovación hasta convertirse en un aliado de sus municipios para la organización de un creciente número de actividades. Pero no conviene relajar la alerta, como lo demuestran los informes de URA. Por un lado, la huella de la polución obliga a examinar el estado de los afluentes de la cuenca, receptores a su vez de los peores sedimentos de una turbia época. Esos ríos que desembocan en el Nervión constituyen una auténtica oportunidad aún no explorada del todo para sus riberas, agobiadas por el hormigón y necesitadas de naturaleza para respirar. Por otro lado, sus crecidas, con al menos 8.000 vecinos en riesgo, exigen redoblar las medidas de contención y prevención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Emerge la pesada herencia de la Ría

Emerge la pesada herencia de la Ría