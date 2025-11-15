Descuentos, un fiasco a encarrilar

Comenta Compartir

Los partidos y las instituciones tienen la obligación de encarrilar con diligencia el fiasco de los descuentos en el transporte público, tras la incapacidad demostrada ... en la última reunión del Consorcio que regula esta gestión. La reveladora falta de coordinación y prevención entre administraciones ha frenado la prolongación de ayudas del 40% en el metro y el Bizkaibus a las que se había comprometido la diputada general, la jeltzale Elixabete Etxanobe, más allá del 31 de diciembre como compensación al retraso con el que se aplicaron en el territorio.

Si existían dudas jurídicas sobre el encaje de la ampliación temporal de las bonificaciones, como sostienen el Departamento vasco de Hacienda (PNV) y el PSE, su socio de gobierno, lo más sensato hubiera sido no forzar una votación sin los apoyos suficientes en el Consorcio de Transportes que ha tenido funestos resultados para sus gestores, emplazados a solucionar el problema. Desde el punto de vista político, Etxanobe se hubiera ahorrado además un desgaste innecesario que también interpela a sus siglas. La incertidumbre creada no es la mejor compañera de viaje para acabar con la frustración que pueden sufrir miles de usuarios.

