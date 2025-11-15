El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Descuentos, un fiasco a encarrilar

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:01

Los partidos y las instituciones tienen la obligación de encarrilar con diligencia el fiasco de los descuentos en el transporte público, tras la incapacidad demostrada ... en la última reunión del Consorcio que regula esta gestión. La reveladora falta de coordinación y prevención entre administraciones ha frenado la prolongación de ayudas del 40% en el metro y el Bizkaibus a las que se había comprometido la diputada general, la jeltzale Elixabete Etxanobe, más allá del 31 de diciembre como compensación al retraso con el que se aplicaron en el territorio.

