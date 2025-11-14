El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Central nuclear de Cofrentes, en Valencia. EP

Por un debate nuclear serio

Los partidos deben afrontar los pros y contras de la energía atómica sin intereses electorales antes de decidir si prolongar la vida de las centrales

Editorial

Editorial

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

El debate nuclear apuntado ayer en el Congreso, en el contexto del pulso político que libran la oposición, el Gobierno y sus socios díscolos, no ... parece el modo más adecuado de afrontar el futuro energético de España en plena transición de los combustibles fósiles a las renovables. Los partidos tienen la obligación de despojarse de sus intereses electorales para encarar con la seriedad debida los pros y contras de la energía atómica, antes de decidir si es imprescindible prolongar la vida útil de las centrales. Empezando por la extremeña de Almaraz, la primera en el calendario de desconexiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  5. 5

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  6. 6 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  7. 7

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  8. 8

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi
  9. 9

    El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero
  10. 10 Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Por un debate nuclear serio

Por un debate nuclear serio