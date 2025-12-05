El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cumbre opaca

El argumento económico no basta para justificar la falta de transparencia en la relación que Sánchez impulsa con Marruecos

Editorial

Editorial

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:01

La celebración ayer de una reunión de alto nivel en Madrid permitió a los gobiernos de España y Marruecos repasar el estado de sus relaciones. ... Hasta ahí lo que pueden conocer los ciudadanos, porque se acordó no celebrar comparecencia alguna ante los medios de comunicación, más allá de la foto de bienvenida. Ni siquiera los ministros de Sumar, el socio de coalición del PSOE, fueron convocados a las conversaciones, posiblemente debido a que manifiestan su rechazo a reconocer la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental. Esta oposición era compartida por los socialistas hasta que en 2022 Pedro Sánchez acometió un giro histórico al plegarse al plan de anexión marroquí sin contar con ningún partido con representación parlamentaria. Desde entonces, el entendimiento entre ambos ejecutivos se lleva a cabo bajo los principios de la opacidad y la incertidumbre.

