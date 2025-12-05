Cultura vasca sin fronteras

Comenta Compartir

El gran escaparate de la cultura vasca que se abre hoy en Durango aspira a reivindicar la calidad y diversidad de la producción musical y ... literaria en euskera. A la vez, la Azoka busca romper fronteras con el objetivo declarado de llegar a un mayor número de públicos. Cuando cumple 60 ediciones, la feria que organiza Gerediaga Elkartea contribuye a la enorme tarea de colocar en un mercado globalizado el millar de novedades que presentan en esta ocasión sus autores, entre discos, libros, cómics o fanzines. La Azoka no solo es un punto de encuentro, debate y ocio, sino que también mide el tirón de sus productos frente a una competencia internacional cada vez mayor. Todo un universo de alternativas en el que participan los creadores de Euskadi, Navarra o Iparralde, mostrando sin complejos el potencial de algunas referencias de su industria. El acontecimiento que supone el regreso de Bernardo Atxaga a la novela, lo último de Miren Agur Meabe y el tirón de artistas veteranos como Gatibu o de nuevo cuño como Izaro, EZEZEZ y Zetak -éste último con dos noches de llenazo en San Mamés en junio- revelan la capacidad de la lengua vasca para hacer cultura y superar barreras.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Durango