El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Cultura vasca sin fronteras

Editorial

Editorial

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:01

Comenta

El gran escaparate de la cultura vasca que se abre hoy en Durango aspira a reivindicar la calidad y diversidad de la producción musical y ... literaria en euskera. A la vez, la Azoka busca romper fronteras con el objetivo declarado de llegar a un mayor número de públicos. Cuando cumple 60 ediciones, la feria que organiza Gerediaga Elkartea contribuye a la enorme tarea de colocar en un mercado globalizado el millar de novedades que presentan en esta ocasión sus autores, entre discos, libros, cómics o fanzines. La Azoka no solo es un punto de encuentro, debate y ocio, sino que también mide el tirón de sus productos frente a una competencia internacional cada vez mayor. Todo un universo de alternativas en el que participan los creadores de Euskadi, Navarra o Iparralde, mostrando sin complejos el potencial de algunas referencias de su industria. El acontecimiento que supone el regreso de Bernardo Atxaga a la novela, lo último de Miren Agur Meabe y el tirón de artistas veteranos como Gatibu o de nuevo cuño como Izaro, EZEZEZ y Zetak -éste último con dos noches de llenazo en San Mamés en junio- revelan la capacidad de la lengua vasca para hacer cultura y superar barreras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  6. 6 Iñaki López sobre el feo gesto de Vinicius en San Mamés: «También en la victoria hay que saber comportarse»
  7. 7 Familias con niños en pensiones de Bizkaia para que no acaben «en la calle»
  8. 8 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  9. 9 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero fue una de las cosas que menos gustó en el vestuario»
  10. 10 La Diputación multa con 92.000 euros a la residencia de Lekeitio por irregularidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cultura vasca sin fronteras

Cultura vasca sin fronteras