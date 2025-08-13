El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Comunidad de Madrid ha declarado este lunes el nivel 2 por un incendio de vegetación en Tres Cantos. Mariscal

Cogobernar el fuego

La virulencia de los incendios compromete a todas las administraciones y exige de sus responsables limitar las críticas a las justificables

Editorial

Editorial

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:01

España atraviesa horas críticas atemorizada por la voracidad de los incendios forestales y una ola de calor extremo que no parece que vaya a dar ... tregua, antes al contrario, en las jornadas que se avecinan. Con el desafío perentorio de controlar los fuegos aún por extinguir, lo que se conoce hasta ahora deja al paso de las llamas por las dos Castillas, Galicia, Andalucía, Extremadura y Madrid un reguero de desolación: 6.000 vecinos obligados a desalojar sus viviendas casi con lo puesto, ecosistemas medioambientales y también económicos arrasados, el patrimonio incomparable de Las Médulas en León hecho cenizas y una vida calcinada, la del madrileño de 50 años que intentaba salvar una yeguada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  2. 2

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  3. 3

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  4. 4

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  5. 5

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  6. 6

    El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año
  7. 7 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña
  8. 8 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami
  9. 9

    Los incendios desolan siete comunidades y provocan dos muertos y una docena de heridos
  10. 10

    Denuncian una pancarta por los presos de ETA en un colegio público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cogobernar el fuego

Cogobernar el fuego