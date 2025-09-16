'Años de plomo', reto pendiente

Comenta Compartir

La inclusión de los 'años de plomo', el período más sangriento de los protagonizados por ETA, en el temario de selectividad para el examen del ... próximo año resuelve una auténtica asignatura pendiente en la sociedad vasca. No sólo es una oportunidad para que las nuevas generaciones adquieran o, en su caso, mejoren sus conocimientos sobre el impacto del terrorismo en los ochenta en Euskadi. Se trata de que esa información sea capaz de atajar cualquier riesgo de involución en jóvenes que tengan la tentación de justificar la violencia para alcanzar sus metas. Sería deseable que las autoridades educativas sean capaces de articular un temario consensuado, fiel a los hechos y coherente en el relato, de manera que no se corra el riesgo de ofrecer lecturas interesadas y partidistas que solapen datos esenciales para comprender el fenómeno de la violencia política en el País Vasco. Y más cuando se reavivan las llamadas a la memoria, la reparación y la justicia con todas las víctimas. En el acceso a la Universidad, la ética se antoja necesaria para no pasar la página de la violencia sin hacer una profunda reflexión sobre aquella etapa tan cruda que debe quedar enterrada, pero no olvidada.

