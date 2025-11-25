El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 24 de noviembre

25-N, un grito por la prevención

La lucha para erradicar la violencia contra las mujeres exige medidas más certeras de control y de educación para atajarla desde la juventud

Editorial

Editorial

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:05

Cada 25-N es una oportunidad para denunciar con más fuerza si cabe una infamia impropia de cualquier sociedad civilizada como la nuestra. El Día ... Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres constituye un espacio de reivindicación y lucha contra el maltrato hacia ellas en cualquiera de sus formas -física, sexual, económica o psicológica-. Es una reclamación de rigor, un compromiso moral que debería concitar amplísimas mayorías sociales durante el resto del año y, lamentablemente, una imperiosa necesidad ante una lacra a la que, de momento, no hemos sido capaces de ponerle freno a pesar de todos los esfuerzos. Un fracaso que nos interpela como colectividad y un acicate para no cejar en el empeño con mayores recursos, prevención y educación.

