Cielo azul con nubes. Julisa Álvarez
El columpio

La estrella que no fue

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:01

La noche del pasado 10 de agosto estaba yo sentada en una terraza de la ciudad de Cádiz cuando vi una especie de bólido luminoso ... cruzando el cielo. A pesar de que me pareció que el fenómeno, lo que fuera, se movía con una lentitud inusual, no le di importancia. Ya se sabe que a esas alturas del verano suelen verse muchas estrellas fugaces, las Lágrimas de San Lorenzo. A la mañana siguiente supe por la prensa que lo que yo había visto era, en realidad, basura espacial china. Un satélite había sido lanzado días antes desde el Área de Despegue del Mar Amarillo y, a miles de kilómetros de distancia, aquel domingo tórrido, nosotros vimos sus fragmentos porque se desintegró. El caso es que leí la noticia con tranquilidad y enseguida me puse a pensar en otros asuntos. El verano, desde un punto de vista informativo, ha sido tan tremendo que lo de la basura espacial china no es lo más raro que he leído, ni la única basura de la que hemos tenido noticia.

Espacios grises

La estrella que no fue