¿Cabra loca?

Comenta Compartir

Esta semana en Madrid -y no habrá sido una semana especialmente mala-, entre otros sucesos registrados en pisos, hemos tenido noticia de los siguientes: la ... detención de dos individuos por apuñalar hasta en siete ocasiones a un hombre en Parla; la muerte de un hombre en Puente de Vallecas al caer al foso de un ascensor en obras tras forcejear con su mujer; una brutal pelea entre siete individuos que compartían vivienda en el barrio de Salamanca. Sin embargo, ha llamado más la atención el rescate de una cabra apostada en el alféizar de la ventana de un quinto piso de la calle Villaverde. Ha intrigado mucho de dónde pudo salir la cabra, ya que la vivienda en la que apareció no estaba habitada. Una vecina ha declarado que el animal venía del cielo. A mí a estas alturas todo me parece verosímil, lo del cielo también. Y entiendo que la cabra, al verse atrapada en un territorio tan peligroso como, por lo visto, puede llegar a ser un piso, decidiera que era mejor jugársela y saltar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión