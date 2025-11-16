El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La vuelta de la mili en Europa

Las noticias de un servicio voluntario en Bélgica y Alemania se alinean con la imposición histórica de la conscripción en gran parte del continente

Pedro Oliver Olmo

Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Castillas-La Mancha

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

Francia, en 1997; España, en 2001; Italia, en 2005; Suecia, en 2010; Alemania, en 2011… Durante las décadas bisagra de los siglos XX y XXI ... un número considerable de países europeos suspendieron o abolieron el servicio militar obligatorio. Se abría un ciclo propio de una nueva época, una coyuntura geopolítica distinta que provocaba cambios en el conjunto y en cada uno de los Estados europeos.

