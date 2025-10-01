El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En el plan de Trump para Oriente Próximo se ve quién manda y quién va a mandar

Maria Maizkurrena

Maria Maizkurrena

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:01

Todo el mundo (casi) ha acogido el plan de paz de Trump con aprobación, y claro que en ese proyecto se ve quién manda y ... quién va mandar, pero lo mejor que les puede pasar ahora a los palestinos es que dejen de matarlos. Hay quien tiene otros planes, pero este es el posible, el que existe con sus veinte puntos y su probable capacidad operativa. Y hay quien considera inaceptable una paz que incluya la impunidad de Netanyahu, pero resulta que Netanyahu es uno de los que mandan, y se trata de que firme un acuerdo y pare de hacer lo que está haciendo en Gaza. Donald Trump, que anda detrás del Nobel de la Paz, está empeñado en llevar a Gaza su nombre, el suyo propio, y dejarlo allí para la historia. Pero también estamos acostumbrados a que los grandes embrollos que nos promete solucionar en dos días continúen embrollados o embrollándose después de sus intentos.

