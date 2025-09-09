El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Emmanuel Macron. Reuters

Grandes hombres

La fuerza mal dirigida no arregla nada. Más fácilmente puede causar estragos

Maria Maizkurrena

Maria Maizkurrena

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:58

Muchos grandes hombres son pequeños, y todos terminan siéndolo al final, cuando la derrota les acorta la estatura. Muchos son y han sido gente bajita. ... La gente bajita es peligrosa (se diría que siente con más fuerza la llamada de las alturas). Emmanuel Macron consiguió ser Júpiter encaramado en un ideal de 'grandeur', pero su tiempo se acaba, y el gran atasco de la política francesa tiene a Europa en vilo. No es solo que lo que allí suceda afecte a vecinos y socios, sino que refleja un choque de fuerzas repetido en cada casa con peculiaridades y algún color local. Javier Milei, campeón de la libertad (económica), se ofreció a los argentinos como el gran hombre que necesitaban y los argentinos aceptaron la oferta, ya que no había otra (no había otro). Que midiera poco más de metro setenta no les pareció relevante. Eso, al fin y al cabo, no determina la grandeza de un hombre (o de una mujer).

