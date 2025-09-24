La distancia y la sombra

Según se acerque o se aleje la cámara, las fronteras se acercan o se alejan, la realidad que vivimos (nuestro mapa de la realidad) adquiere ... nuevos territorios o los pierde. Cuando Vladímir Putin metió sus tanques en Ucrania, la frontera oeste ucraniana se nos acercó mucho. Cuando la guerra se enquistó y dejó de ser noticia fresca, una sombra cayó sobre Ucrania. Solo hay 2.000 kilómetros entre aquella frontera y los Pirineos, pensábamos antes. Más de 3.000 kilómetros por carretera, pensamos ahora, una distancia enorme. Cuando la cámara se retira y la conversación pública deja de obtener algún alimento de esa guerra, de ese territorio, de ese mundo, la sombra cae o las cosas caen en la sombra.

La sombra es el olvido, pero también la indiferencia, la negación, la impotencia, la desviación del foco y las fuerzas que dirigen el foco. La cámara es la cámara, pero también es el volumen de información, su forma, el tono emocional, la narración, la mano que mueve la cámara. Ahora Gaza está muy cerca y Ucrania sigue lejos, aunque en días claros se despeja la sombra y se ven señales inquietantes. A los polacos, la frontera con Ucrania no se les ha alejado ni un milímetro, y la sombra de Rusia (una sombra que no es el olvido ni el sueño ni el inconsciente) se ha hecho más grande. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha dado orden de que se derribe cualquier objeto volador identificado que viole el espacio aéreo de su país, donde a principios de este mes ya fueron derribados tres drones. Estonia se queja de que tres cazas rusos invadieron el suyo (no es la primera vez).

La frontera este de la OTAN, desde el punto de vista de los rusos, está demasiado cerca. ¿Cómo no se les va a escapar un dron (o un enjambre) de vez en cuando? ¿Cómo no va a haber algún error de apreciación en cuanto a la franja de atmósfera por la que se mueven sus cazas? Los errores son de los países europeos, que se ponen nerviosos por cualquier tontería. El tema de Gaza y el reconocimiento del Estado palestino ha sido principal en la Asamblea General de la ONU, pero este otro tema también estuvo allí. Donald Trump afirmó que responderá si un aliado es atacado por Rusia. El sábado, sin embargo, se había difundido la noticia de que el Pentágono va a suspender parte de la asistencia militar en países fronterizos con Rusia. Un día de estos, la frontera ucraniana, y la rusa, y la polaca se nos van a acercar de golpe. También es verdad que eso depende mucho de la mano que mueve la cámara, pero a veces la realidad se insubordina. ¡Hay tanto movimiento en la sombra! La sombra que no es el olvido, ni el sueño, ni la distancia, sino todo lo que no muestra el ojo de la cámara, aunque ese ojo sea múltiple y poderoso.