Vladímir Putin. AFP

La distancia y la sombra

Ahora Gaza está muy cerca y Ucrania sigue lejos, pero se ven señales inquietantes

Maria Maizkurrena

Maria Maizkurrena

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:02

Según se acerque o se aleje la cámara, las fronteras se acercan o se alejan, la realidad que vivimos (nuestro mapa de la realidad) adquiere ... nuevos territorios o los pierde. Cuando Vladímir Putin metió sus tanques en Ucrania, la frontera oeste ucraniana se nos acercó mucho. Cuando la guerra se enquistó y dejó de ser noticia fresca, una sombra cayó sobre Ucrania. Solo hay 2.000 kilómetros entre aquella frontera y los Pirineos, pensábamos antes. Más de 3.000 kilómetros por carretera, pensamos ahora, una distancia enorme. Cuando la cámara se retira y la conversación pública deja de obtener algún alimento de esa guerra, de ese territorio, de ese mundo, la sombra cae o las cosas caen en la sombra.

Espacios grises

