Corrupción

Por debajo de los escándalos hay una estructura que funciona con unos y con otros

Maria Maizkurrena

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:05

Pues sí, Volodimir Zelenski está rodeado de corrupción, pero se mantiene firme en su puesto. Lo hace por el bien del país. Si él se ... fuera, las cosas serían mucho peores, debe de pensar. Tiene que resistir. En este mes de noviembre, además del ministro de Justicia, ha tenido que dimitir el de Energía por el último y más sonado caso de corrupción en Ucrania. Es especialmente sangrante que la corrupción florezca en un país en guerra, pero la guerra es un escenario propicio como lo son también las epidemias y otras situaciones en las que se necesitan urgentemente ciertos bienes escasos (digamos, por decir algo, mascarillas). El ministro de Energía de Ucrania, Timur Mindich, es o era amigo personal de Zelenski, como Santos Cerdán era amigo de Pedro Sánchez antes, antes de la cosa, de la cosa esta multiforme que se desenvuelve poco a poco ante nuestra atención a partir de informes de la UCO y muchas, muchas grabaciones.

