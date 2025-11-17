El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

No hay 'plan b'

Difícil respuesta para el PNV a la agonía de un Sánchez con todos los frentes abiertos

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

El Partido Nacionalista Vasco se aferra a Pedro Sánchez como si no hubiera un mañana. En el pleno del Congreso donde se plasmó la quiebra ... del grupo de la investidura, la portavoz del PNV ni preguntó al presidente por los casos de corrupción. Se limitó a anunciar una legislatura agónica para los próximos meses, sin Presupuestos, sin mayoría para legislar y con la Justicia pisando los talones al PSOE con titulares sobre la corrupción cada mañana en los medios. La pregunta retórica que le hizo Maribel Vaquero a un Pedro Sánchez enrocado en La Moncloa se la podía haber realizado a sus propios compañeros de partido: ¿A dónde vamos?

