Avestruz espanta a intrusos en una granja avícula de Kozishche, Bielorrusia. Reuters

Una parte de culpa

La inocencia completa es muy difícil, pero cooperar con la infamia puede evitarse

Juan Bas

Juan Bas

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:07

Volví a ver 'La conversación', que dirigió Francis Ford Coppola en 1974. El tema de fondo es un dilema moral. Gene Hackman es un puritano ... y un peculiar detective privado que se dedica al espionaje, a las escuchas por encargo con los más sofisticados aparatos de audio. Entrega a los clientes las cintas y se desentiende de la utilización que se haga de las mismas y de las consecuencias que acarrean a terceros. Supo que en el pasado una de las escuchas causó el asesinato de una familia por venganza del crimen organizado, pero el fisgón Hackman, el mejor de su oficio, adoptó la táctica del avestruz. Ahora, descubre que algo similar va a repetirse, su conciencia despierta y se involucra para tratar de evitarlo.

Espacios grises

Una parte de culpa