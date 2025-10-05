El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dunas pertencientes al desierto del Sáhara, en Ghadames, Libia. John Moore

La mansión Winchester

Para que no te encuentren, más eficaz que un laberinto retorcido es el vasto desierto

Juan Bas

Juan Bas

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:49

Comenta

Las dos armas más conocidas que asociamos con la historia decimonónica del Oeste norteamericano son el revólver Colt 45 'Peacemaker' y el rifle Winchester. La ... rapidez de fuego de este fusil de repetición, con capacidad para 15 cartuchos, lo convirtió en el arma larga preferida del 'Far West' (el ejército no lo usó como fusil reglamentario). De sus varios modelos destaca el Winchester 73, que dio título a la famosa película de Anthony Mann de 1950. John Wayne utilizaba en los rodajes uno de su propiedad, dotado de una palanca más abierta que era capaz de accionar con una sola mano y un molinete muy chulo. Los sioux de 'Caballo Loco', además de una gran ventaja numérica, contaron con rifles Winchester (vendidos por traficantes) para infligir en 1876 a Custer y el Séptimo de Caballería la derrota de Little Bighorn.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  2. 2

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  3. 3 El primer premio de la Lotería Nacional se vende íntegramen en un restaurante de Getxo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 4 de octubre
  4. 4

    Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»
  5. 5

    Sorprenden al jefe de flota de la DYA al volante de una ambulancia sin tener el carné de conducir adecuado
  6. 6

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  7. 7 Gran ovación de San Mamés en el homenaje del Athletic a Palestina, no emitido por televisión
  8. 8

    Las restricciones al tráfico no logran reducir la entrada de coches a Bilbao
  9. 9

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  10. 10 Denuncian la muerte de una vaquilla arrollada de forma brutal por un quad en un encierro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La mansión Winchester

La mansión Winchester