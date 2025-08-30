El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El hotel del indiano

A veces no hace falta mucha distancia para cambiar de aires y escribir a gusto

Juan Bas

Juan Bas

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:58

Un año más, he tenido la oportunidad de ausentarme de las fastuosas fiestas de Bilbao; en mi barrio, el Casco Viejo, son como el epicentro ... del terremoto. No tenía ganas de ir lejos y mi elección de cercanía ha sido un acierto. A veces, no hace falta mucha distancia para cambiar de aires y escribir en un sitio a gusto. He pasado esos días en un lugar confortable, lleno de Historia y que se ubica en un hermoso y amplio entorno: el Hotel Puente Colgante, en Portugalete. Además, me dieron una habitación cuya terracita daba al puente en el punto más cercano al mismo. Me acostumbré por ello a que mi tiempo se acompasara con la cadencia del paso de la barquilla sobre la ría.

