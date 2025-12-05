¡Salvar a los jabalíes!

Se ha convertido ya en una costumbre nacional: detrás de la dana valenciana; detrás de los incendios estivales; detrás del vertiginoso aumento de la cifra ... de jabalíes que ya roza los dos millones y que ha convertido la peste porcina africana en una seria amenaza para nuestra economía, asoman los ecoultras, los animaletas y la siniestra estela de la exministra Teresa Ribera. Digo la estela porque no hay forma de que ella comparezca ni en pintura. Bueno, miento. En pintura sí que aparece o al menos en dibujo: en las viñetas de nuestros caricaturistas.

Sí: detrás o, mejor dicho, delante de las inundaciones y las sequías, los fuegos forestales y los apagones, las crisis del campo y de las ganaderías; detrás de la multiplicación de cerdos salvajes y de esa peste que hoy puede arruinar toda la industria de los otros cerdos, la de los domésticos o los de granja, está esa política que promueve la eliminación de las presas y centrales nucleares o que prohíbe la caza y la limpieza de la hojarasca en los bosques. Detrás de todas esas calamidades cada vez más recurrentes en la vida española asoma, sí, esa pléyade subvencionada y urbanita que se erige en defensora de la fauna y flora, a las que desconoce, y que se mueve más por cursilería ideológica que por argumentos fundados. Está toda esa peña que obtiene unos resultados irrelevantes en las urnas electorales, pero que posee una insólita capacidad de presión e imposición de sus criterios estrafalarios gracias a los apoyos políticos, económicos, publicitarios y mediáticos que recibe de algunos partidos con más peso por intereses tácticos y coyunturales. Están, en fin, Teresa Ribera y su sucesora en el Ministerio para la Transición Ecológica, el Reto Demográfico y las Diez Plagas de Egipto.

El 'reto demográfico' es hoy el de esos jabalíes que se pueden cargar nuestras exportaciones porcinas; que ya andan tomando los espacios urbanos en Cataluña y a los que ahora está disparando con armamento bélico una rocambolesca tropa de mossos d'Esquadra, miembros de las Brigadas de Protección Civil, munipas y militares de la UME, los mismos que han inspirado toda clase de rechazos, alergias y resistencias en el nacionalismo vasco y catalán o en el propio Sánchez a la hora de enviarlos a salvar vidas en la riada de Valencia. Ahora toca dejarles hacer porque hay que salvar no se sabe bien si al soldado Ryan o al jamón Jabugo que da sentido existencial al pan tumaca. Pero luego no tardarán en irrumpir en escena los llantos animalistas de las plañideras de Excalibur, la condena de este facóquero-genocidio que está perpetrando el Ejército español. Y ya solo faltará pedirle a Perejaume o a cualquier otro artista catalán que pinte un 'Guernica' que denuncie el holocausto porcino.