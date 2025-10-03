El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un manifestante propalestino sostiene un cartel que representa al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una manifestación en solidaridad con la Flotilla Global Sumud y Gaza, en la Ciudad de México, México. Reuters

Quieren guerra

Ya es obvio que en este lío de Gaza los que menos importan son los gazatíes

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:03

Hasta la víspera del plan de paz, lo que sostenían Sumar, Podemos y el propio Gobierno Sánchez es que lo de Gaza era un genocidio ... y que la intención de Netanyahu era tomar toda la Franja para anexionarla al Estado de Israel. Solo por el hecho de que los israelíes iban a ganar, con toda probabilidad, esa guerra, cualquier oferta no ya de paz sino de mera tregua debería ser bienvenida y hallar un apoyo incondicional en quienes han hecho una causa ideológica de la empatía con el pueblo palestino. Entre la victoria israelí que, según ellos, se traduciría en el cobro de un botín territorial, y una salida negociada, aunque no fuera la perfecta ni la más justa, parece que lo lógico sería apoyar sin reservas esta última para frenar la sangría, ganar tiempo y ahorrar dolor a la comunidad gazatí. La reacción, sin embargo, de las Irenes Montero, Iones Belarra y Yolandas Díaz ha sido la de rechazar a gritos esa oferta trumpiana que tiene ya el beneplácito judío y que hasta Hamás se está planteando porque le permitiría algo parecido a una salida 'honrosa' dentro de la subjetividad que, en este contexto, encierra ese término.

Quieren guerra

