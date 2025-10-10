El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La 'fakespaña'

Podemos apoyó el embargo a Israel para que el Gobierno no le achacara el fracaso

Iñaki Ezkerra

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:02

Podemos llama decreto 'fake' al que promueve el embargo de armas a Israel que han acabado votando los diputados de Podemos. El argumento que han ... dado para justificar ese voto es tan 'fake' como el decreto que denuncian: lo han hecho para que el Gobierno no pueda decir que son ellos quienes hacen fracasar el embargo. La lógica que rige ese razonamiento es igualmente 'fake': si el embargo no es tal, qué mas da que prospere o no y lo que diga el Gobierno. A su vez, este último incurre en una incoherencia paralela, pues dicho decreto llega al humo de las velas de la guerra de Gaza. Ya en julio de 2024 era noticia que España había adquirido armamento judío por valor de más de mil millones de euros desde el 7 de octubre de 2023 en que se inició el conflicto. Hoy tenemos constancia de que en mayo del presente 2025 (un año después del pomposo reconocimiento del Estado palestino que protagonizó Sánchez), el 78% de las armas y municiones israelíes importadas por la Unión Europea habían tenido a nuestro país como destinatario, lo cual quiere decir que aquella fue también una declaración 'fake' como ha sido 'fake' el apoyo mediático que Sánchez le ha dado a la campaña populista contra el Estado de Israel y en solidaridad con el pueblo palestino.

