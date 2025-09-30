Robert Redford defendía unos Estados Unidos por los que tenemos que seguir luchando», decía la octogenaria y combativa Jane Fonda, hace solo unos días, mientras ... celebraba la feliz muerte de su buen amigo. Digo feliz porque se metió en la cama, se durmió y ya no se despertó. A mí, eso me parece feliz. Yo no querría morir de otra manera, Lutxo, viejo amigo. Pero bueno, no sé qué América pensará Jane que defendía Robert. Alguna muy justa y noble, eso seguro. Quizá una que nunca existió.

En cualquier caso, Robert Redford casi siempre protagonizaba papeles de hombre solo. Con ética propia. Dueño de sus silencios. Podríamos decir que su especialidad era esa. Precisamente, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, 'Las aventuras de Jeremiah Johnson', narra la lucha por la vida de alguien que ha desertado de la sociedad, alguien que podría ser cualquiera. Incluso uno mismo. De eso se trata.

No obstante, Donald Trump con su cinismo truculento de viejo 'showman' de 'reality' nocturno, con su autoritarismo amenazante, con su estilo despectivo y antidiplomático, representa la gran catástrofe moral de la sociedad y de la cultura americana, a estas alturas del siglo. El declive de aquello que fue el sueño de la democracia y la libertad individual, y se está convirtiendo, a toda velocidad, en un cómic distópico horrible.

Muchas buenas personas de ideología conservadora que le entregan su voto sin dudarlo porque afirma ser muy cristiano ignoran (o pretenden no ver) su ataque deliberado y brutal a los principios básicos, a los pilares de la civilización occidental en la que hemos crecido, como son el concepto de verdad, el concepto de libertad de expresión, el respeto a la Declaración de los Derechos Humanos y las instituciones de justicia internacional. No obstante, lo que más me molesta, Lutxo, viejo gnomo, es tener que aceptar que EE UU nos lleva siempre unos cuantos años de ventaja. Y luego, tener que contemplar cómo, una y otra vez, todos los errores que cometen allí, acabamos cometiéndolos aquí, algo después. Empezando por Halloween en las escuelas infantiles, claro.

Ahora Trump se burla de la ONU, ataca a la prensa libre, se enfrenta a la ciencia y el saber, retira ayudas a universidades e instituciones culturales y artísticas. Su plan es: Muerte a la inteligencia. Así que al estilo de catástrofe moral se extenderá todavía un poco más. Y a no ser que suceda algo muy raro, dentro de dos años, el peligroso Abascal, si no es presidente, será vicepresidente. Aunque tampoco me hagas caso, Lutxo, yo me equivoco mucho, le digo. Y me suelta: Pero a veces aciertas por error.