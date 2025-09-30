El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald Trump. EFE

Por error

Las equivocaciones de EE UU las cometemos aquí un tiempo después

Fernando Luis Chivite

Fernando Luis Chivite

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:02

Robert Redford defendía unos Estados Unidos por los que tenemos que seguir luchando», decía la octogenaria y combativa Jane Fonda, hace solo unos días, mientras ... celebraba la feliz muerte de su buen amigo. Digo feliz porque se metió en la cama, se durmió y ya no se despertó. A mí, eso me parece feliz. Yo no querría morir de otra manera, Lutxo, viejo amigo. Pero bueno, no sé qué América pensará Jane que defendía Robert. Alguna muy justa y noble, eso seguro. Quizá una que nunca existió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  4. 4

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  5. 5

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  6. 6

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  7. 7 El restaurante de Getxo que saca chispas a las brasas
  8. 8

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?
  9. 9

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  10. 10

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Por error

Por error