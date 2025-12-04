El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alegría

Fernando Luis Chivite

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:03

Retratar con crudeza, a ocasiones incluso excesiva, al ser humano, no está mal de vez en cuando. Para reconducir la conciencia. Porque, en cuanto se ... aleja un poco del eje, hay que hacerla volver. Es cuestión de seguir girando, eso lo sabemos, lo han dicho muchos. No obstante, no perdamos el sentido del humor. Ponerse a hablar ahora de ETA es adoptar un humor de pelea. Es buscar algo por las malas. Como invocándolo con anhelo oscuro. Y eso no, por favor, qué pena. Eso es muy chungo. Eso es arengar a los demonios. Porque, ojo. Seamos cuidadosos con los demonios. En este país tenemos muchos demonios. Por razones que ignoramos y que probablemente nos avergonzarían. Por algo le gustaba tanto España a Cioran. Por la cantidad de demonios que tenemos aquí. Agitando el subsuelo con fiereza y mala baba. Por algo, la picaresca y el esperpento nacieron en este cieno nacional y bajo este cielo de justicia. Fenómenos paranormales autóctonos que desde fuera se observan con cierta prevención.

