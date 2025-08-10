El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Alberto Paredes

El perejil de todas las salsas

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:07

No hay asunto turbio, compra extraña o negociación política de actualidad en la que no suene el nombre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Él ... ha reconocido en ocasiones que ayuda «cuando me lo piden y puedo», pues ahí está, trabajando casi más que cuando fue jefe del Gobierno y discreto, tanto que solo él sabe lo que sabe. Y no lo digo precisamente por sus múltiples viajes a Venezuela, más propios de un enamorado con urgencia que de un mediador imposible, sino porque según algunas publicaciones Zapatero habría estado, junto a Víctor de Aldama, en las gestiones con el régimen chavista para recuperar fondos retenidos a Globalia, además de relacionarse con la petrolera estatal PDVSA.

