Comenta Compartir

Los psiquiatras tienen que estar poniéndose las botas viendo a los gobernantes de este mundo representar patologías narcisistas y, si me apuras, casi psicópatas. En sus gestos, discursos, maneras de caminar o peinarse, los que no tenemos nada que ver con el poder y solo ... sentimos rabia advertimos sus mutilaciones emocionales, sus prepotencias y esas fragilidades que acostumbran a vestir de Supermán y convertir en eslóganes. Supongo que cada uno de esos hombres poderosos (prácticamente todos son hombres) tendrá un psiquiatra o psicólogo que esperará pacientemente a que bajen las defensas y se desmoronen en el diván como lo hacemos todos. También nosotros, los ciudadanos, confiamos en esas quiebras para que vuelvan el rostro hacia lo humano y así evitar sentir este pernicioso desprecio con que aceptamos el resultado de las urnas, o las maliciosas alianzas. Debe de ser difícil pensar como un hombre mientras te tratan como a un dios. No pisar el suelo, aún menos la mierda, y tener siempre el pectoral de otro para recibir el agravio o la bala. Comer como un rey, no abrir puertas ni cerrar ventanas, vestir con lujo y mirarse en el espejo como se miraba Narciso en el agua. Pactar con el diablo debe de ser parecido a renunciar a la libertad. No la tienen, ni tan siquiera les tienta averiguar su sabor, porque si fueran libres tendrían que dejar la corte que les sostiene y aclama. El poder es perverso en manos de quien ni sabe, ni quiere conjugar los verbos en plural, ni caer en la tentación de amar lo diferente; debe de ser insoportable para estos elegidos no poder experimentar una de las cosas más satisfactorias que posee el ser humano, la libertad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Política

Psiquiatría