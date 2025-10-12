El gañán del Caribe

Si los gringos atacan, responderemos», anuncia Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores. Hace semanas que este hombre muestra a un ejército de cartón piedra, ... que no sabe manejar un arma, con la intención de que el pueblo venezolano haga frente a la posible invasión naval de Estados Unidos. El presidente de Venezuela se desgañita en discursos de ardores guerreros, hace silencios dramáticos señalando con el dedo y con un gesto crispado. Ya en 2015 se dirigía a su pueblo dando su opinión sobre Trump: «El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón, el papá de los pelucones, 'the father of the peloucons'... enfermo mental, lleno de odio, lleno de odio».

Pero por primera vez, sabe que a su rival hay que temerlo o al menos respetarlo porque necesita abrir los telediarios. Maduro apela al Vaticano, a Rusia y a lo poco que tiene a su favor, pidiendo apoyo y denunciando la cercanía de la flota americana y la necesidad de una paz internacional que a Trump se la trae al pairo. De momento el presidente de Estados Unidos está muy ocupado con resolver el conflicto en Oriente Próximo o el de Ucrania y conseguir que el mundo reconozca su papel y su estrategia en esa paz que asoma su carita desfigurada. Maduro, al que también le sobra arrogancia y poco seso, sabe que su presidencia depende de cómo se levante el director general y que ese día no le dé por querer solucionar un conflicto cercano para él relacionado con el tráfico de drogas y no con la libertad. No creo que los expertos políticos puedan predecir el futuro. Quizás haya llegado la hora de los conjuros y las echadoras de cartas.