El gañán del Caribe

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:12

Comenta

Si los gringos atacan, responderemos», anuncia Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores. Hace semanas que este hombre muestra a un ejército de cartón piedra, ... que no sabe manejar un arma, con la intención de que el pueblo venezolano haga frente a la posible invasión naval de Estados Unidos. El presidente de Venezuela se desgañita en discursos de ardores guerreros, hace silencios dramáticos señalando con el dedo y con un gesto crispado. Ya en 2015 se dirigía a su pueblo dando su opinión sobre Trump: «El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón, el papá de los pelucones, 'the father of the peloucons'... enfermo mental, lleno de odio, lleno de odio».

